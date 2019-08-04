Рецепт дуже смачної ікри з баклажанів

Одним з найпростіших, класичних видів закусок є ікра з баклажанів, при цьому, є безліч варіацій її приготування на будь-який смак.

OBOZREVATEL.Smak пропонує скористатися простими покроковими інструкціями з приготування баклажанної ікри по-одеськи.

Варто зауважити, що в розпал літа практично кожна господиня користується можливістю законсервувати на зиму кабачки і баклажани, поки вони дешеві в сезон, - так оптимально можна зберегти смачне овочеве блюдо на холодну пору року.

Баклажанна ікра по-одеськи є лише одним з багатьох варіантів приготування цієї закуски і відрізняється від інших, перш за все, дещо незвичним використанням певних інгредієнтів.

Повний список продуктів для приготування ікри з баклажанів та детальний рецепт з фото дивіться на нашому сайті за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт смачного салату з баклажанами.

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