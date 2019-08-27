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Рецепт дуже смачної грузинської страви з баклажанами і м'ясом

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Грузинська кухня є однією з найбільш ситних і простих в світі, оскільки здебільшого базується на м'ясі і овочах, зокрема, містить страви з баклажанами.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам рецепт дуже смачної свинини з баклажанами.

Відзначається, що всього за годину часу можна приготувати ситну і досить корисну вечерю, - а крім того блюдо ще має відмінний зовнішній вигляд і запаморочливий аромат, який нікого не залишить байдужим.

Крім м'яса, необхідно підготувати болгарський перець, баклажан, цибулю, часник, деякі додаткові інгредієнти і спеції.

Повний список необхідних продуктів і точний рецепт приготування з фото дивіться за цим посиланням.

Рецепт дуже смачної грузинської страви з баклажанами і м'ясом

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував незвичайний рецепт приготування м'яса з помідорами, який точно сподобається всій вашій родині.

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