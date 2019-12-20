Рецепт дуже смачної дієтичної страви з сиру

На будь-який випадок можна вибрати для себе улюблену повітряну і ніжну запіканку, головне, правильно її готувати.

FoodOboz пропонує рецепт дієтичної сирної запіканки.

Як відомо, запіканки можна готувати практично з чим завгодно, починаючи від м'яса, закінчуючи овочами та бобовими. Але мало не найбільше користується популярністю ця страва із сиру.

Новини Оригінальний рецепт смачних сирників

Для сирної запіканки, крім самого сиру, потрібно ще трохи яєць, сметани, борошна, замінника цукру і родзинок для солодкості.

Запікається блюдо в духовці і в підсумку має не тільки приголомшливо ніжний смак, але і порівняно невелику кількість калорій.

Докладний покроковий рецепт дієтичної сирної запіканки з секретами і фото приготування дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт неймовірно смачних котлет з капусти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся