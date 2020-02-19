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Рецепт дуже смачної білоруської страви з картоплею і м'ясом

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Популярна у Білорусі страва під назвою "Колдуни" складається з натертої картоплі і м'ясного фаршу.

Картопляні колдуни – щось середнє між дерунами і котлетами. Зазвичай колдуни начиняють м'ясом або грибами (рідше - іншими начинками), обсмажують і гасять в сметані.

Ледачими колдунами називають ті, які не потрібно робити з начинкою: всі складові перемішуються і з такого фаршу формуються "котлетки".

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Лінива лазанья - рецепт нашвидкоруч

FoodOboz знайшов рецепт неймовірно смачних, ситних і рум'яних колдунів, які обов'язково варто скуштувати.

Рецепт цієї традиційної білоруської страви доступний тут: Ледачі колдуни з м'ясом.

Ледачі колдуни з м'ясом

Ледачі колдуни з м'ясом

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