Рецепт дуже смачної балканської страви з кабачками

В кінці літа можна порадувати себе новими корисними оригінальними стравами, зокрема, овочевою балканською мусакою.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам рецепт мусаки з кабачків.

Новини Рецепт самого смачного соте з кабачків

Варто зауважити, що дане блюдо поширене відразу в ряді країн світу, включаючи Грецію, Румунію, Болгарію, арабські країни, але всюди є певні особливості його приготування.

За нашим рецептом мусака готується без м'яса, з одними лише овочами, які максимально дешеві й доступні в цю пору року, і набором спецій.

Цікаво, що для приготування цієї неймовірно смачної і корисної страви потрібно менше півгодини часу.

Дивіться повний список інгредієнтів і рецепт приготування за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт, як швидко приготувати дуже смачну запіканку з кабачків.

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