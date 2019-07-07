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Рецепт дуже смачного яблучного пирога на сковороді, відео

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Яблучний пиріг, - класичний десерт, який можна легко і просто приготувати на радість рідним і близьким навіть на сковороді.

Відповідним рецептом на своєму каналі в YouTube поділилася Олена Мітрофанова, повідомляє OBOZREVATEL.Smak.

Пиріг готується досить швидко, яблука отримують глибокий карамельний смак, в той час як сама страва виходить не тільки ніжною, але і залишається смачною на наступний день.

Рецепт дуже смачного яблучного пирога на сковороді, відео

Для приготування на сковороді з діаметром 26-28 сантиметрів потрібно кілька яблук, 200 мл кефіру, 300 грамів борошна, 150 г і дві столові ложки цукру, 80 г вершкового масла, 50 г волоських горіхів, пакетик ваніліну, чайна ложка води, щіпка солі.

Дивіться детальний процес приготування на відео:

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