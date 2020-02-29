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Рецепт дуже смачного весняного салату без майонезу

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Одна з найпростіших і найсмачніших страв – це салат з черемші.

Така вітамінна закуска є дуже корисною, адже зелень, яйця і овочі в ній заправляються рослинним маслом, а не майонезом.

Крім того, особливі нотки і текстуру страві надають салатні листя "Айсберга".

FoodOboz знайшов найвдаліший варіант незвичайного салату з черемшею, він готується за 15-20 хвилин і якнайкраще вписується у весняний раціон. Його рецепт читайте за посиланням: Салат з черемші з яйцем і огірком.

Салат з черемші з яйцем і огірком

Салат з черемші з яйцем і огірком

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рецепти
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салат їжа
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