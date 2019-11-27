Рецепт дуже смачного великого сніданку

Щоб нагодувати сім'ю ситним корисним сніданком зовсім не потрібно витрачати багато часу і чаклувати біля плити.
FoodOboz пропонує дуже простий рецепт особливої яєчні з ковбасою, овочами і сиром, насичений смак якої сподобається як дітям так і дорослим.
Всього на приготування цієї страви піде не більше 10 хвилин, зате результат перевершить ваші очікування!
Про те, як нагодувати всіх домочадців, не докладаючи ніяких зусиль, читайте в нашому детальному рецепті за посиланням: Великий сніданок.
Великий сніданок
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