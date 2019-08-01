Рецепт дуже смачного торта, щоб здивувати близьких

Одним з найбільш легких способів приємно здивувати своїх близьких є приготування якого-небудь цікавого десерту, зокрема, торта.

Так, OBOZREVATEL.Smak підготував прості покрокові інструкції з приготування торта "Зебра".

Зауважимо, що цей десерт є одним з класичних, має ряд незаперечних переваг, серед яких цікавий зовнішній вигляд і глибокий смак, але, при цьому, на подив просто готується.

Для торта "Зебра" не потрібно купувати якісь особливі інгредієнти, оскільки всі його складові прості і доступні, в той час як в цілому приготування його не займе понад півтори години.

Дивіться повний список інгредієнтів і детальний рецепт з фото за цим посиланням.

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Крім того, OBOZREVATEL.Smak раніше публікував рецепт торта "Сльоза слона", який став одним з найпопулярніших серед читачів.

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