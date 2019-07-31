Рецепт дуже смачного соусу до піци

Піца є однією з найулюбленіших страв відразу в ряді країн світу, при цьому, смачно приготувати її зовсім не складно, особливо, знаючи хороший рецепт соусу.

OBOZREVATEL.Smak привів прості покрокові інструкції з приготування соусу до піци.

Варто зауважити, що в цілому в приготуванні піци немає нічого складного, проте, потрібно чітко дотримуватися пропорцій і слідувати правилам приготування, в яких, насправді, немає нічого складного, - смачний соус для піци зможе зробити кожен бажаючий.

Повний список інгредієнтів і простий рецепт соусу з фотографіями процесу дивіться за цим посиланням.

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував секрети приготування смачного тіста для піци.

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