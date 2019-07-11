Рецепт дуже смачного сендвіча з куркою в пшеничного коржику

Сендвіч з куркою отримав назву "Цезар Ролл" через схожий складу інгредієнтів зі знаменитим салатом, з простих інгредієнтів його легко приготувати вдома.

Рецептом ділиться шеф-кухар салат-бару Crispy Михайло Асачук, передає OBOZREVATEL. Smak

Закуска, за словами кухаря, не має суворої рецептури – її можна приготувати вдома і одночасно провести експеримент, додавши різні інгредієнти виходячи з власних смакових уподобань. Наприклад, це можуть бути огірки, які надають сендвічу свіжості.

Для приготування сендвіча з куркою на дві порції потрібно 2 тортильи, 150 грам курячої грудки, 150 грам помідорів, 100 грам огірків, 100 грам салату "Айсберг", 40 грам сиру "Пармезан", 2 зубчики часнику, 60 грам соусу "Цезар", 40 грам панірувальних сухарів, а також 10 грам діжонської гірчиці і 1 грам суміші перців.

Соус можна приготувати самостійно або ж купити в магазині, в крайньому випадку замінити майонезом з часником.

Панірувати курку можна за допомогою повітряних сухарів "Панко" або ж звичайних сухарів для панірування.

В першу чергу, потрібно тонкою соломкою порізати огірки, після чого також порізати помідор, прибравши його рідку частину. Промити під чистою водою салат, порвати його на великі шматки, часник подрібнити будь-яким зручним способом. Курку ріжемо тонкими шматочками.

Далі в середнього розміру миску додати нарізану курку, суміш перців, часник і гірчицю, все це ретельно перемішати руками, щоб маринад оптимально вбрався в курку. М'ясо краще залишити маринуватися на 30 хвилин.

Після цього беремо по шматочку курки і змочуємо їх в сухарях.

Тим часом на сковороді розігріваємо соняшникову або оливкову олію – філе обсмажуємо протягом декількох хвилин до готовності. Ні в якому разі не пережарюємо куряче м'ясо, інакше воно стане сухим.

Тепер збираємо роли. У разі якщо тортилья підсохла, підігріваємо її на сковороді протягом 1-2 секунд, бризнув туди трохи води. Змащуємо тортилью соусом "Цезар", половину соусу залишаємо, щоб полити начинку.

По центру викладаємо листя салату. Зверху кладемо шматочки курки, трохи зміщуючи їх у бік. Саме куряче м'ясо повинно бути не гарячим, а теплим, щоб зберегти свіжість огірків. Посипаємо все сиром, викладаємо помідори, потім огірки і поливаємо начинку соусом. Акуратно згортаємо коржик рулетом і нарізаємо.

Подаємо до столу. Сендвіч з куркою можна вживати як закуску, так і самостійну страву. За бажанням підсмажте сендвіч на грилі.

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