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Рецепт дуже смачного сальтисона у пластиковій пляшці

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Якщо ви хочете приготувати дієтичний варіант сальтисона, неодмінно зверніть увагу на цей рецепт.

Як відомо, сальтисон є незвичною м'ясної закускою, яку переважно готують зі свинини і сала. Втім, ви можете приготувати дієтичний варіант цієї страви у вигляді курячого сальтисона.

Рецепт дуже смачного сальтисона у пластиковій пляшці

Процес приготування курячого сальтисона займає чимало часу, проте вам потрібно докласти зовсім небагато зусиль. Слід лише промити м'ясо, після чого покласти його у каструлю до повного приготування і перелити вміст у пластикову пляшку.

FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом приготування курячого сальтисона за наступним посиланням.

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