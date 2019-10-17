Рецепт дуже смачного сальтисона у пластиковій пляшці

Якщо ви хочете приготувати дієтичний варіант сальтисона, неодмінно зверніть увагу на цей рецепт.
Як відомо, сальтисон є незвичною м'ясної закускою, яку переважно готують зі свинини і сала. Втім, ви можете приготувати дієтичний варіант цієї страви у вигляді курячого сальтисона.
Процес приготування курячого сальтисона займає чимало часу, проте вам потрібно докласти зовсім небагато зусиль. Слід лише промити м'ясо, після чого покласти його у каструлю до повного приготування і перелити вміст у пластикову пляшку.
FoodOboz рекомендує вам ознайомитися з нашим докладним покроковим рецептом приготування курячого сальтисона за наступним посиланням.
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