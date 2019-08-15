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Рецепт дуже смачного салату

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Пропонуємо приготувати одну з найсмачніших страв - салат "Королівський", який здивує кожного своїм неперевершеним смаком.

Головною в цьому салаті виступає копчена грудка, а решта інгредієнтів лише вдало обігрують її смак.

Історія цієї страви досить туманна, є припущення, що схожий салат подавали на стіл багатих дворян ще сотню років тому, а в рецептурних зошитах наших бабусь можна знайти схожий салатик - "Кролевський титул".

Незабаром назва скоротилася до салату "Королівського" а варіацій приготування з'явилося безліч.

Як приготувати цю ситну і святкову страву, читайте за наступним посиланням: Салат "Королівський".

Королівський салат

Королівський салат

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