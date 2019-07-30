Рецепт дуже смачного салату з японським секретом

Східна кухня багата корисними оригінальними салатами, до складу яких часто входить популярний в Японії і Китаї коренеплід.

Мова про дайкон – особливий різновид дуже корисної для здоров'я редьки, що не гірчить.

Останнім часом страви з цим овочем почали завойовувати популярність в усьому світі.

Дайкон містить каротин, калій і багато важливих для людини вітамінів.

Дайкон також славиться тим, що прискорює обмін речовин, тому його обов'язково слід додавати в меню, якщо є намір скинути кілька зайвих кілограмів.

Smak Obozrevatel знайшов рецепт дуже смачного японського салату з дайконом, зробити який зможе кожен.

Як приготувати цей приголомшливий салат з цитрусовою ноткою читайте за посиланням: Салат з дайконом.

Салат з дайконом

Ось як виглядає дайкон:

дайкон

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