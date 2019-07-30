Рецепт дуже смачного салату з японським секретом

Східна кухня багата корисними оригінальними салатами, до складу яких часто входить популярний в Японії і Китаї коренеплід.
Мова про дайкон – особливий різновид дуже корисної для здоров'я редьки, що не гірчить.
Останнім часом страви з цим овочем почали завойовувати популярність в усьому світі.
Дайкон містить каротин, калій і багато важливих для людини вітамінів.
Дайкон також славиться тим, що прискорює обмін речовин, тому його обов'язково слід додавати в меню, якщо є намір скинути кілька зайвих кілограмів.
Smak Obozrevatel знайшов рецепт дуже смачного японського салату з дайконом, зробити який зможе кожен.
Як приготувати цей приголомшливий салат з цитрусовою ноткою читайте за посиланням: Салат з дайконом.
Салат з дайконом
Ось як виглядає дайкон:
дайкон
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