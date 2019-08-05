Рецепт дуже смачного салату з солоними огірками

Всього за лічені хвилини можна порадувати своїх близьких такою легкою стравою як салат з солоними огірками.
OBOZREVATEL.Smak пропонує простий рецепт приготування такого салату.
Варто зауважити, що найкраще використовувати огірки, які були засолені особисто вами, оскільки вони є основним і найважливішим інгредієнтом страви та безпосередньо впливають на смак.
Однак, можна використовувати і покупні огірки, проте необхідно вибрати якісні.
Крім того, треба взяти ще варену картоплю і цибулю.
Оскільки всі складові салату доступні і бюджетні, впевнені, він може міцно закріпитися в раціоні вашої родини.
Дивіться повний список продуктів і детальний рецепт приготування салату з солоними огірками з фото за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував кращий рецепт приготування салату з баклажанами, - в розпал літа він як ніколи актуальний.
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