Рецепт дуже смачного салату з солоними огірками

Всього за лічені хвилини можна порадувати своїх близьких такою легкою стравою як салат з солоними огірками.

OBOZREVATEL.Smak пропонує простий рецепт приготування такого салату.

Варто зауважити, що найкраще використовувати огірки, які були засолені особисто вами, оскільки вони є основним і найважливішим інгредієнтом страви та безпосередньо впливають на смак.

Однак, можна використовувати і покупні огірки, проте необхідно вибрати якісні.

Крім того, треба взяти ще варену картоплю і цибулю.

Оскільки всі складові салату доступні і бюджетні, впевнені, він може міцно закріпитися в раціоні вашої родини.

Дивіться повний список продуктів і детальний рецепт приготування салату з солоними огірками з фото за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував кращий рецепт приготування салату з баклажанами, - в розпал літа він як ніколи актуальний.

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