Рецепт дуже смачного салату з помідорів на зиму

Пропонуємо рецепт незвичайного і ніжного салату із зелених томатів, який можна вживати через день після приготування або заготовити на зиму.

Цей салат простий у приготуванні і особливо смачним буде взимку в консервованому вигляді.

Для заготівлі нам знадобляться зелені помідори, нарізані великими кільцями.

А також цибуля, морква, часник, різні види зелені і набір пряних спецій.

Детальний спосіб приготування цієї страви з фото читайте за посиланням: Рецепт салату з помідорів.

Салат виходить апетитним і дуже смачним завдяки правильному поєднанню інгредієнтів.

Салат із зелених помідорів

Якщо ви хочете приготувати цей салат на зиму, то півлітрові банки варто стерилізувати 17 хвилин, а літрові - 23 хвилини, потім укутати їх до повного охолодження.

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