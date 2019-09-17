Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дуже смачного салату із зелених помідорів

93 Читати матеріал російською

У зелених томатів незвичайний смак, і вони ідеальні для приготування різних салатів або заготовок.

FoodOboz пропонує приготувати неймовірно смачний салат з нестиглих томатів.

У рецепта є одна хитрість – помідори слід кілька годин промаринувати. Але саме завдяки цьому салат отримає свій неповторний смак, і при цьому не втратить корисних властивостей.

Про те, як правильно приготувати цю страву і які для неї потрібні інгредієнти, читайте за наступним посиланням: Салат із зелених помідорів.

Салат із зелених помідорів

Салат із зелених помідорів

Ще пропонуємо приготувати незвичайну аджику з зелених помідорів.

Читайте також: Рецепт найсмачнішого салату зі стиглими томатами

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані