Рецепт дуже смачного салату із зелених помідорів

У зелених томатів незвичайний смак, і вони ідеальні для приготування різних салатів або заготовок.

FoodOboz пропонує приготувати неймовірно смачний салат з нестиглих томатів.

У рецепта є одна хитрість – помідори слід кілька годин промаринувати. Але саме завдяки цьому салат отримає свій неповторний смак, і при цьому не втратить корисних властивостей.

Про те, як правильно приготувати цю страву і які для неї потрібні інгредієнти, читайте за наступним посиланням: Салат із зелених помідорів.

Салат із зелених помідорів

Ще пропонуємо приготувати незвичайну аджику з зелених помідорів.

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