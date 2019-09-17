Рецепт дуже смачного салату із зелених помідорів

У зелених томатів незвичайний смак, і вони ідеальні для приготування різних салатів або заготовок.
FoodOboz пропонує приготувати неймовірно смачний салат з нестиглих томатів.
У рецепта є одна хитрість – помідори слід кілька годин промаринувати. Але саме завдяки цьому салат отримає свій неповторний смак, і при цьому не втратить корисних властивостей.
Про те, як правильно приготувати цю страву і які для неї потрібні інгредієнти, читайте за наступним посиланням: Салат із зелених помідорів.
Салат із зелених помідорів
Ще пропонуємо приготувати незвичайну аджику з зелених помідорів.
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