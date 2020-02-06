Рецепт дуже смачного повноцінного сніданку

Будь-який день однозначно проходить краще і продуктивніше, якщо почати його з повноцінного і поживного сніданку.

FoodOboz пропонує рецепт смачних круасанів і омлету зі шпинатом в духовці на сніданок.

Новини Рецепт неймовірно смачного рулету з бананами

Малоймовірно, що такий сніданок хтось буде готувати кожен день, але зрідка проявити турботу про себе і близьких, та влаштувати такий початок дня - зовсім не завадить.

Для приготування таких страв, всупереч переконанням, зовсім не потрібно багато часу і дорогих продуктів. Не кожен повірить, але приготувати смачні круасани легко і просто можна самостійно вдома.

Дивіться повний список інгредієнтів і покроковий рецепт повноцінного сніданку за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт іншої відмінної турецької страви до сніданку.

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