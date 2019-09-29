Рецепт дуже смачного печінкового торта

Можна урізноманітнити осінньо-зимовий меню, приготувавши для близьких повний білка, хоч і дещо незвичний печінковий торт.

FoodOboz пропонує вам рецепт цієї страви з грибами.

Відзначається, що для готування потрібно заздалегідь купити курячої печінки (вона сама м'яка і ніжна, в порівнянні з яловичою і свинячою), молоко, гриби, плавлений сир, яйця, цибулю, борошно, а також спеції.

Гриби додадуть начинці особливий смак, в той час як в цілому блюдо виходить дуже ситним, ароматним і добре насичує, хоч його і не можна назвати найкориснішим.

Дивіться детальні покрокові інструкції з приготування смачного печінкового торта з грибами за цим посиланням.

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