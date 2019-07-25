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Рецепт дуже смачного паштету, який легко приготувати вдома

1.5т Читати матеріал російською

Цей ситний холодний паштет за смаком може змагатися з багатьма м'ясними стравами.

Особливий аромат йому надають овочі, а обов'язковим інгредієнтом є вершкове масло, яке гарантує кремову консистенцію.

Приготувати м'ясний паштет вдома дуже легко, тут не потрібно мати кулінарну майстерність або багато часу.

Такий ніжний паштет можна намазувати на хліб або вживати з будь-якими гарнірами і салатами.

Все що потрібно – свіже м'ясо, морква, цибуля, олія, яйця і правильний набір спецій.

Про те, як саме приготувати смачний м'ясний паштет читайте за цим посиланням.

Рецепт дуже смачного паштету, який легко приготувати вдома

Також радимо приготувати паштет з печінки за нашим перевіреним рецептом: Печінковий паштет.

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