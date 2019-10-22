Рецепт дуже смачного морквяного пюре

Неймовірно смачний гарнір у вигляді пюре виходить з моркви.

Щоб страва була особливо ароматною, а також корисною - до неї слід додати сир і масло.

Як відомо, морква є живильним коренеплодом, люди вживають її в їжу більше 4 тисяч років.

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Морква – джерело вітамінів групи В, РР, С, Е, К, а також каротину. Це речовина, яка в організмі перетворюється в незамінний вітамін А.

Кращий рецепт корисного гарніру з цього корнеплоду читайте на FoodOboz за цим посиланням: Морквяне пюре.

Морквяне пюре

Нагадаємо, раніше FoodOboz писав, як приготувати надзвичайно смачну грибну страву.

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