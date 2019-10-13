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Рецепт дуже смачного маринаду для овочів на мангалі

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Ніякий сезон шашликів не обходиться без посиденьок на природі, перед якими потрібно заготовлювати маринад для овочів і м'яса.

FoodOboz пропонує вам кращий простий рецепт маринаду для овочів на мангалі.

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Рецепт найсмачнішого маринаду для овочів гриль

Відомий факт, що найчастіше на мангалі готують такі овочі як кабачки, баклажани, перець, гриби, помідори, цибулю.

Якщо підібрати правильне поєднання спецій, приправ, трав і соусів, то смакові якості цих овочів вийде підкреслити максимально вдало, завдяки чому вони будуть не сильно поступатися м'ясу.

Дивіться повний список інгредієнтів і покроковий рецепт приготування маринаду для овочів на мангалі з фото за цим посиланням.

Рецепт дуже смачного маринаду для овочів на мангалі

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачної грузинської страви з куркою.

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