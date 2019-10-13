Рецепт дуже смачного маринаду для овочів на мангалі

Ніякий сезон шашликів не обходиться без посиденьок на природі, перед якими потрібно заготовлювати маринад для овочів і м'яса.

FoodOboz пропонує вам кращий простий рецепт маринаду для овочів на мангалі.

Новини Рецепт найсмачнішого маринаду для овочів гриль

Відомий факт, що найчастіше на мангалі готують такі овочі як кабачки, баклажани, перець, гриби, помідори, цибулю.

Якщо підібрати правильне поєднання спецій, приправ, трав і соусів, то смакові якості цих овочів вийде підкреслити максимально вдало, завдяки чому вони будуть не сильно поступатися м'ясу.

Дивіться повний список інгредієнтів і покроковий рецепт приготування маринаду для овочів на мангалі з фото за цим посиланням.

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