Рецепт дуже смачного манника з яблуками

Ароматний і ніжний манник, який тане в роті, стане ідеальним десертом до чаю та кави.
Крім чудового смаку у манника є ще одна важлива перевага – готувати його простіше простого. Нам знадобляться найдоступніші продукти.
FoodOboz знайшов рецепт незвичайного оригінального манника з сиром і яблуками.
Такий манний пиріг виходить ніжним, соковитим, і на смак нічим не поступається складним десертам.
Як приготувати манник із сиром, читайте в нашому детальному рецепті з відео за цим посиланням.
Манник з сиром і яблуками
Раніше FoodOboz публікував рецепт торта "Мурашник".
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