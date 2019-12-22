Рецепт дуже смачного манника з яблуками

Ароматний і ніжний манник, який тане в роті, стане ідеальним десертом до чаю та кави.

Крім чудового смаку у манника є ще одна важлива перевага – готувати його простіше простого. Нам знадобляться найдоступніші продукти.

FoodOboz знайшов рецепт незвичайного оригінального манника з сиром і яблуками.

Такий манний пиріг виходить ніжним, соковитим, і на смак нічим не поступається складним десертам.

Як приготувати манник із сиром, читайте в нашому детальному рецепті з відео за цим посиланням.

Манник з сиром і яблуками

Раніше FoodOboz публікував рецепт торта "Мурашник".

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