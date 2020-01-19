Рецепт дуже смачного десерту в мікрохвильовці за 10 хвилин

У разі несподіваного приходу гостей або простого бажання скуштувати чогось смачненького, не виходячи з дому, завжди прийдуть на допомогу десерти і випічка.

FoodOboz пропонує рецепт чудових брауні в мікрохвильовці за 10 хвилин.

Відзначається, що для приготування цієї страви потрібні елементарні інгредієнти, які майже напевно є в кожному будинку - трохи борошна, цукру, молочних продуктів, какао і спеції.

Брауні завжди можна приготувати в мікрохвильовці, при цьому, це займе лічені хвилини, а готова страва буде дуже смачною і обов'язково зробить кращим навіть дуже невдалий день.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт брауні в мікрохвильовці з фото за цим посиланням.

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