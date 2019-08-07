Рецепт дуже смачних вареників у горщику

Ніжні і ситні вареники в сметанному соусі – мрія кожного любителя смачно поїсти.

А якщо їх ще й запекти в горщиках, вийде неймовірно смачна страва, яке прикрасить будь-який святковий стіл і захопить своїм смаком найвимогливіших гурманів.

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Obozrevatel Smak знайшов простий рецепт ситних вареників, запечених в горщиках, для приготування яких не знадобиться багато інгредієнтів.

Головним в такій страві буде густий сметанний соус зі спеціями, який обволікає вареники з ароматною начинкою і прошарком печінки.

Простий покроковий рецепт цих вареників читайте за посиланням: Вареники в горщиках.

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