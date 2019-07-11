Рецепт дуже смачних оладок з кабачків з секретом

Є кілька секретів приготування оладок з кабачків, знаючи які, можна приготувати страву, що максимально відповідає конкретним смаковим уподобанням.

Про них напередодні написала Маріанна Орлинкова на сайті "Гастроном", повідомляє OBOZREVATEL.Smak.

Відзначається, що часто в процесі готування може ставати проблемою кількість рідини, - якщо кабачки дійсно водянисті, то краще за все заздалегідь їх натерти, посипати дрібною сіллю, перемішати і залишити хвилин на 20 в ситі стікати.

Крім того, не всім зрозуміло, як найкраще використовувати яйця, оскільки за використання тільки білків оладки виходять повітряними, а з одними жовтками, - більш насиченими.

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Якщо немає конкретних вподобань, найкраще заздалегідь приготувати всі необхідні продукти і поставити сковороду розігріватися, після чого натерти близько 900 г кабачків, додати до них два яйця і всі інші інгредієнти і відразу ж почати смажити. У разі утворення зайвої вологи, краще просто нахилити посуд, щоб не черпати рідину ложкою.

Прихильники здорового способу життя можуть не використовувати яйця взагалі. Щоб скріпити кабачки з борошном, можна взяти трохи дуже дрібно натертої картоплі, борошно з нуту, змолоти вівсяну крупу або безпосередньо крохмаль.

Також добре кабачки поєднуються в оладках з гарбузом, морквою, кореневою селерою, солодким перцем, великою кількістю найрізноманітнішої дрібно посіченої зелені.

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Солити кабачки сильно не потрібно, краще подати потім до них часниковий або кислий соус. Можна використовувати такі спеції як куркума, мускатний горіх, паприка, коріандр.

Для отримання більш пишних оладок можна додати пару ложок густого йогурту або жирної сметани, для пікантності, зв'язки, аромату, - найрізноманітніші види твердого сиру, для пухкості, - звичайного сиру.

Обсмажувати їх краще всього на топленому вершковому маслі або оливковій олії, - спочатку на розігрітій сковороді, щоб на них відразу ж утворювалася корочка, швидко обсмажити з двох сторін без кришки, після чого залишити під кришкою на більш слабкому вогні, щоб вони добре пропеклися (або далі відправити їх ненадовго в духовку для любителів здорового харчування).

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