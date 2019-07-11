Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дуже смачних оладок з кабачків з секретом

5.5т Читати матеріал російською

Є кілька секретів приготування оладок з кабачків, знаючи які, можна приготувати страву, що максимально відповідає конкретним смаковим уподобанням.

Про них напередодні написала Маріанна Орлинкова на сайті "Гастроном", повідомляє OBOZREVATEL.Smak.

Відзначається, що часто в процесі готування може ставати проблемою кількість рідини, - якщо кабачки дійсно водянисті, то краще за все заздалегідь їх натерти, посипати дрібною сіллю, перемішати і залишити хвилин на 20 в ситі стікати.

Рецепт дуже смачних оладок з кабачків з секретом
Рецепт дуже смачних оладок з кабачків з секретом

Крім того, не всім зрозуміло, як найкраще використовувати яйця, оскільки за використання тільки білків оладки виходять повітряними, а з одними жовтками, - більш насиченими.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak не тільки смачні, але і корисні рецепти приготування самого різного шашлику.

Рецепт дуже смачних оладок з кабачків з секретом

Якщо немає конкретних вподобань, найкраще заздалегідь приготувати всі необхідні продукти і поставити сковороду розігріватися, після чого натерти близько 900 г кабачків, додати до них два яйця і всі інші інгредієнти і відразу ж почати смажити. У разі утворення зайвої вологи, краще просто нахилити посуд, щоб не черпати рідину ложкою.

Рецепт дуже смачних оладок з кабачків з секретом

Прихильники здорового способу життя можуть не використовувати яйця взагалі. Щоб скріпити кабачки з борошном, можна взяти трохи дуже дрібно натертої картоплі, борошно з нуту, змолоти вівсяну крупу або безпосередньо крохмаль.

Також добре кабачки поєднуються в оладках з гарбузом, морквою, кореневою селерою, солодким перцем, великою кількістю найрізноманітнішої дрібно посіченої зелені.

Рецепт дуже смачних оладок з кабачків з секретом

Читайте на OBOZREVATEL.Smak простий рецепт смачних смажених цукіні з часниковим соусом.

Рецепт дуже смачних оладок з кабачків з секретом

Солити кабачки сильно не потрібно, краще подати потім до них часниковий або кислий соус. Можна використовувати такі спеції як куркума, мускатний горіх, паприка, коріандр.

Для отримання більш пишних оладок можна додати пару ложок густого йогурту або жирної сметани, для пікантності, зв'язки, аромату, - найрізноманітніші види твердого сиру, для пухкості, - звичайного сиру.

Обсмажувати їх краще всього на топленому вершковому маслі або оливковій олії, - спочатку на розігрітій сковороді, щоб на них відразу ж утворювалася корочка, швидко обсмажити з двох сторін без кришки, після чого залишити під кришкою на більш слабкому вогні, щоб вони добре пропеклися (або далі відправити їх ненадовго в духовку для любителів здорового харчування).

Рецепт дуже смачних оладок з кабачків з секретом

Раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт незвичайних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані