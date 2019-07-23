Рецепт дуже смачних квашених баклажанів на зиму

Чудовою закускою для вашого святкового столу можуть стати квашені баклажани, які можна довгий час зберігати в холодильнику або погребі.

Така закуска стане найбільш актуальною взимку, адже в холоди багатьом з нас так не вистачає овочів і вітамінів. Зберігати квашені баклажани бажано в дерев'яному або глиняному посуді.

Не секрет, що приготування квашених баклажанів в домашніх умовах вимагає особливої уваги і старанності, проте ми вам детально розповімо, як правильно приготувати дану закуску.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачних квашених баклажанів на зиму за цим посиланням.

Раніше ми розповідали, як в тому числі і з баклажанів приготувати простий і смачний літній салат.

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