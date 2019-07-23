Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дуже смачних квашених баклажанів на зиму

143 Читати матеріал російською

Чудовою закускою для вашого святкового столу можуть стати квашені баклажани, які можна довгий час зберігати в холодильнику або погребі.

Така закуска стане найбільш актуальною взимку, адже в холоди багатьом з нас так не вистачає овочів і вітамінів. Зберігати квашені баклажани бажано в дерев'яному або глиняному посуді.

Рецепт дуже смачних квашених баклажанів на зиму

Не секрет, що приготування квашених баклажанів в домашніх умовах вимагає особливої уваги і старанності, проте ми вам детально розповімо, як правильно приготувати дану закуску.

OBOZREVATEL. Smak пропонує вам ознайомитися з покроковим рецептом і інгредієнтами для приготування смачних квашених баклажанів на зиму за цим посиланням.

Раніше ми розповідали, як в тому числі і з баклажанів приготувати простий і смачний літній салат.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані