Рецепт дуже смачних котлет з додаванням у фарш кабачка

Котлети з фаршу і цибулі можуть вийти досить сухуватими, тоді як додавання кабачка зробить їх набагато м'якше і соковитіше.

Таким рецептом ділиться автор паблік "Оля готує", передає OBOZREVATEL. Smak.

Для приготування знадобиться 800 грам фаршу з курки і яловичини, 1 ріпчаста цибуля, 2 курячих яйця, 200 грам кабачка, 200 грам твердого сиру і зелень. Сіль і спеції використовуємо виходячи зі смакових переваг.

Щоб приготувати смачні "котлети-гнізда", в фарш потрібно додати трохи кабачка, який зробить їх більш м'якими. Цибулю не обов'язково пропускати через м'ясорубку – досить її дрібно подрібнити за допомогою кухонного ножа.

Начинку слід зробити з сиру, зелені і яйця. Сир слід натерти на крупній тертці і ретельно його перемішати з сирими яйцями і зеленню.

Далі приступаємо до ліплення котлет з фаршу, їх можна зробити трохи більше звичайного розміру, в центрі котлет потрібно зробити маленьку виїмку, поклавши туди начинку.

Після цього котлети кладуть на деко і відправляються на 40-50 хвилин в розігріту до 200 градусів духовку.

Подавати котлети можна з картоплею і рисом.

Раніше ми публікували рецепт приготування дуже смачних і соковитих котлет в духовці.

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