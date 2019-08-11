Рецепт дуже смачних і соковитих вареників

Одним з традиційних і найпопулярніших страв української кухні є вареники, в зв'язку з чим існує безліч способів їх приготування.

OBOZREVATEL.Smak пропонує простий рецепт смачних вареників з вишнею.

За нашим рецептом можна трохи більше ніж за півгодини приготувати смачну трапезу на всю сім'ю, при цьому, всі інгредієнти дешеві й доступні, і, швидше за все, знайдуться на кожній кухні.

У літній сезон також є багато доступної і дешевої вишні, в зв'язку з чим зручно готувати вареники саме з такою начинкою.

Цікаво, що в основі рецепта лежить використання крижаної води.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт приготування вареників з вишнею за цим посиланням.

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