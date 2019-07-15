Рецепт дуже смачних дерунів з кабачків

У самий розпал літа і сезону овочів як ніколи актуальні деруни з кабачків, - це блюдо не тільки легке і бюджетне, але і неймовірно смачне при правильному приготуванні.
На OBOZREVATEL.Smak є відмінний покроковий рецепт цієї страви.
Відзначається, що деруни є однією з традиційних українських страв, які готуються вже протягом багатьох поколінь.
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У класичному варіанті деруни мають готуватися з картоплі, проте, в сезон кабачків рецепт можна змінити, повністю замінивши головний інгредієнт або ж доповнивши його кабачками.
Секрети приготування найніжніших кабачкових дерунів разом з покроковими інструкціями та фото можете подивитися за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak також публікував секрети приготування оладок з кабачків.
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