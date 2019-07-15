Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дуже смачних дерунів з кабачків

11.8т Читати матеріал російською

У самий розпал літа і сезону овочів як ніколи актуальні деруни з кабачків, - це блюдо не тільки легке і бюджетне, але і неймовірно смачне при правильному приготуванні.

На OBOZREVATEL.Smak є відмінний покроковий рецепт цієї страви.

Відзначається, що деруни є однією з традиційних українських страв, які готуються вже протягом багатьох поколінь.

Читайте також п'ять кращих рецептів страв з кабачками.

У класичному варіанті деруни мають готуватися з картоплі, проте, в сезон кабачків рецепт можна змінити, повністю замінивши головний інгредієнт або ж доповнивши його кабачками.

Секрети приготування найніжніших кабачкових дерунів разом з покроковими інструкціями та фото можете подивитися за цим посиланням.

Рецепт дуже смачних дерунів з кабачків

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak також публікував секрети приготування оладок з кабачків.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані