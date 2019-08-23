Рецепт дуже смачних дерунів з французькою ноткою

Одним з класичних і улюблених страв української та білоруської кухні є деруни, - це практично універсальне блюдо, яке можна готувати десятками різних способів.

OBOZREVATEL.Smak пропонує приготувати деруни з сиром.

Новини Рецепт на диво смачної страви з кабачків

Відзначається, що цей рецепт дуже схожий на класичний варіант приготування дерунів, однак, є один секрет, який зробить блюдо просто дивовижно смачним.

Додавання сиру в потрібних пропорціях додасть страві нотки, що викликають приємні асоціації з французькою кухнею.

Повний список необхідних продуктів і покрокові інструкції з фото дивіться за цим посиланням на нашому сайті.

Якщо ж ви не фанат нових вражень, дивіться, як приготувати смачні деруни з картоплі за класичним рецептом.

Також варто нагадати, що раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт дуже смачної балканської страви з кабачками.

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