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Рецепт дуже ситної і смачної вечері за 20 хвилин

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Серед усього розмаїття існуючих варіантів страв до вечері найбільше популярні страви з курки зважаючи на свою ситність і швидкість приготування.

FoodOboz пропонує рецепт ароматних курячих крилець в духовці.

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Відзначається, що такий спосіб приготування безумовно один з найшвидших і простих, оскільки вимагає зовсім небагато зусиль і близько 20 хвилин сумарно за часом.

По суті, необхідно всього лише добряче натерти курку спеціями і поставити її в духовку на певний час, після чого займатися своїми справами до готовності.

Дивіться правильні пропорції спецій і покроковий рецепт приготування смачних крилець в духовці з фото за цим посиланням.

Рецепт дуже ситної і смачної вечері за 20 хвилин

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудового грузинського курчати табака.

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