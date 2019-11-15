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Рецепт дуже швидкої і смачної страви з капустою

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Незалежно від пори року для будь-якого прийому їжі можна знайти ідеальне блюдо з капустою.

FoodOboz пропонує рецепт чудових ледачих капустяних вареників.

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Рецепт неймовірно смачного і корисного салату з пекінською капустою

Відзначається, що ця страва може стати чудовою "паличкою-виручалочкою" для будь-якої сім'ї, оскільки щоб її смачно приготувати на всю сім'ю досить півгодини часу.

Якщо Вам не до душі це блюдо з капустою, дивіться рецепт сирних ледачих вареників за півгодини.

Такі ліниві вареники за смаком мало поступаються класичним, і всі продукти для них не тільки дешеві і доступні, але і майже напевно вже є на Вашій кухні.

Повний список інгредієнтів і покроковий рецепт швидких капустяних вареників з фото дивіться тут.

Рецепт дуже швидкої і смачної страви з капустою

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт, як приготувати неймовірно смачне тушковане м'ясо з капустою.

Також дивіться рецепт чудового повітряного пирога з капустою.

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