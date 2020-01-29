Рецепт дуже простого і неймовірно смачного десерту з фото

Вдалим завершенням трапези в будь-якій ситуації може стати смачно приготована випічка та десерти.
FoodOboz пропонує урізноманітнити раціон рецептом простого меренгового рулету.
Зауважимо, що потрібен час, щоб приготувати такий десерт, але не потрібно никах вишуканих або дорогих інгредієнтів, а також особливих кулінарних навичок, оскільки з нашими покроковими інструкціями впорається навіть новачок.
Трохи ягід, лимон, цукор, яйця, молочка - ось і майже весь перелік необхідних продуктів.
Простий покроковий рецепт меренгового рулету з фотографіями процесу приготування дивіться за цим посиланням.
Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудових дерунів з сиром.
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