Рецепт дуже простого і неймовірно смачного десерту з фото

Вдалим завершенням трапези в будь-якій ситуації може стати смачно приготована випічка та десерти.

FoodOboz пропонує урізноманітнити раціон рецептом простого меренгового рулету.

Новини Найпростіший рецепт смачних вареників з сиром

Зауважимо, що потрібен час, щоб приготувати такий десерт, але не потрібно никах вишуканих або дорогих інгредієнтів, а також особливих кулінарних навичок, оскільки з нашими покроковими інструкціями впорається навіть новачок.

Трохи ягід, лимон, цукор, яйця, молочка - ось і майже весь перелік необхідних продуктів.

Простий покроковий рецепт меренгового рулету з фотографіями процесу приготування дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт чудових дерунів з сиром.

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