Рецепт дуже оригінального салату на свято

Напередодні новорічних свят кожна господиня шукає салати, якими можна було б доповнити святковий стіл.

FoodOboz пропонує рецепт незвичайного салату з копченою куркою і ківі.

Відзначається, що це блюдо неймовірно смачне, але підійде, швидше за все, лише тим, хто дійсно хоче здивувати домочадців і гостей на свято.

Всі інгредієнти прості і доступні, оригінальне лише їх поєднання, в той час як сумарно для готування потрібно всього близько півгодини часу.

Повний список необхідних продуктів і покроковий рецепт приготування салату з куркою і ківі дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт незвичайного салату "Соняшник" з кукурудзою до Нового року.

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