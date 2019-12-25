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Рецепт дуже оригінального салату на свято

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Напередодні новорічних свят кожна господиня шукає салати, якими можна було б доповнити святковий стіл.

FoodOboz пропонує рецепт незвичайного салату з копченою куркою і ківі.

Відзначається, що це блюдо неймовірно смачне, але підійде, швидше за все, лише тим, хто дійсно хоче здивувати домочадців і гостей на свято.

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Всі інгредієнти прості і доступні, оригінальне лише їх поєднання, в той час як сумарно для готування потрібно всього близько півгодини часу.

Повний список необхідних продуктів і покроковий рецепт приготування салату з куркою і ківі дивіться за цим посиланням.

Рецепт дуже оригінального салату на свято

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт незвичайного салату "Соняшник" з кукурудзою до Нового року.

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