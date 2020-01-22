Рецепт дуже ніжного і смачного супу на швидку руку

У холодну пору року як ніколи доречні і приємні ситні гарячі супи майже на будь-який з прийомів їжі.

FoodOboz пропонує рецепт відмінного вершкового супу.

Новини Рецепт дуже смачного десерту в мікрохвильовці за 10 хвилин

Відзначається, що неповторний ніжний смак страві дають звичайні вершки і вершкове масло, в той час як інші інгредієнти просто доповнюють її, - курка є білковою складовою, а овочі і спеції додають пікантності і клітковини.

В результаті такий суп добре насичує і зігріває навіть в самий похмурий і холодний день.

При цьому, для цього приготування потрібно всього близько півгодини часу.

Дивіться весь список продуктів і покроковий рецепт вершкового супу з фото за цим посиланням.

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