Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дуже ніжного і смачного супу на швидку руку

885
Читати матеріал російською

У холодну пору року як ніколи доречні і приємні ситні гарячі супи майже на будь-який з прийомів їжі.

FoodOboz пропонує рецепт відмінного вершкового супу.

Новини
Рецепт дуже смачного десерту в мікрохвильовці за 10 хвилин

Відзначається, що неповторний ніжний смак страві дають звичайні вершки і вершкове масло, в той час як інші інгредієнти просто доповнюють її, - курка є білковою складовою, а овочі і спеції додають пікантності і клітковини.

В результаті такий суп добре насичує і зігріває навіть в самий похмурий і холодний день.

При цьому, для цього приготування потрібно всього близько півгодини часу.

Дивіться весь список продуктів і покроковий рецепт вершкового супу з фото за цим посиланням.

Рецепт дуже ніжного і смачного супу на швидку руку

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт найсмачнішої гарбузової каші.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы