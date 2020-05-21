Рецепт для тих, хто не їсть м'ясо: лобіо по-грузинськи

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти, які набули особливої популярності в період карантину.

Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт, яким в Instagram поділився фуд-блогер Михайло Vegan.

ЛОБІО ПО-ГРУЗИНСЬКИ

Інгрідієнти

червона або біла квасоля - 400 гр, ⠀

цибуля - 2 шт, ⠀

часник - 3 зубчики, ⠀

гострий перець - 1 шт,

рослинна олія - 30-40 мл, ⠀

зелень: кінза, кріп, петрушка - 150гр. сумарно ⠀

спеції: коріандр, зіра, чорний перець, - по 0,5 ст. л. ⠀

Приготування

Попередньо замочену квасолю переміщаємо в каструлю і варимо до м'якості. Залежно від сорту це може зайняти від 30 хвилин до години. Ріпчасту цибулю ріжемо так дрібно, як вміємо. Відправляємо на сковорідку. Гострий перець очищаємо від зерняток і теж дрібно ріжемо. Часник чистимо і пропускаємо через прес. Дрібно ріжемо зелень.

З'єднуємо усі інгредієнти і тушкуємо лобіо на повільному вогні 10 хвилин під кришкою. Перед подачею посипаємо страву свіжою зеленню.

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Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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