Рецепт дивовижної вегетаріанської страви з кабачками

У розпал сезону овочів важко знайти більш доречні і бюджетні ідеї трапези для всієї родини, ніж приготування страв з кабачками.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам рецепт дуже смачної картоплі з кабачками.

Варто зауважити, що це блюдо неймовірно смачне і ароматне, його можна без зайвого клопоту приготувати всього за годину, при цьому, воно стане повноцінним обідом або вечерею для всієї родини.

Картопля готується з кабачками і рядом інших овочів в духовці, через що всі продукти зберігають набагато більше корисних складових, ніж при інших видах температурної обробки.

Дивіться повний список необхідних інгредієнтів і покроковий рецепт картоплі з кабачками за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт дуже смачної грузинської страви з баклажанами і м'ясом.

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