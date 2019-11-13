Рецепт дивовижної солянки з картоплею

Пропонуємо приготувати дуже смачну і ситну солянку з картоплею і копченою куркою.

Крім ковбаси і курки при приготуванні обов'язково слід додати молочну варену ковбасу або сосиски, це додасть до смаку супу особливі нотки і є секретом приготування смачної солянки.

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Не забудьте про такі важливі інгредієнти як оливки і лимон.

Про те, як приготувати цю страву, читайте в рецепті від FoodOboz за наступним посиланням: Солянка з картоплею.

Солянка з картоплею

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