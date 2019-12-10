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Рецепт дивовижного вітамінного салату з редькою

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Складно придумати більш просту, доступну і універсальну страву для зимової пори року за салати з редькою.

FoodOboz пропонує один з кращих рецептів цього блюда.

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Відзначається, що в даний салат входять досить дешеві й доступні інгредієнти, через що він точно не вдарить по кишені.

У той же час ці овочі дуже багаті вітамінами, клітковиною і всіма мікроелементами, яких організму людини так не вистачає в холодну пору року.

Крім того, для приготування такого салату потрібні лічені хвилини, і він буде доречний як доповнення до будь-якого столу.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт салату з редькою з фото процесу приготування за цим посиланням.

Рецепт дивовижного вітамінного салату з редькою

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт фантастичного салату з буряком на свято і кожен день.

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