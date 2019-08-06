Рецепт дивовижного смачного салату зі смаженими баклажанами

В останній місяць літа особливо низькі в ціні і доступні овочі, через що надзвичайно актуальні рецепти салатів з баклажанами.

OBOZREVATEL.Smak пропонує вам приготувати смачний і корисний салат зі смаженими баклажанами.

Варто зауважити, що дане блюдо насправді містить в собі масу корисних мікроелементів за рахунок інших складових. Зокрема, мова йде про червону цибулю, солодкий болгарський перець і рослинне масло, що не піддавалося температурній обробці.

Салат зі смаженими баклажанами готується досить просто і менш ніж за півгодини, при цьому, може урізноманітнити меню будь-якого сімейства.

Подивитися повний список інгредієнтів і детальний рецепт приготування салату можна за цим посиланням на нашому сайті.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak публікував рецепт смачного салату з солоними огірками.

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