Рецепт дивовижного салату з грушею і хамоном

Завжди доречно балувати себе і своїх близьких оригінальними стравами, зокрема, салатами з грушею.

FoodOboz пропонує приготувати салат з грушею і хамоном.

Відзначимо, що це блюдо досить незвичайне, але в той же час відрізняється приголомшливим смаком, презентабельно виглядає і може зайняти гідне місце на святковому столі.

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Для його приготування, крім груші і хамона, необхідно взяти ще трохи молочних продуктів, волоських горіхів, зелені і спеціальної заправки.

Сумарно доведеться витратити не більше 20-ти хвилин часу.

Дивіться повний список продуктів і детальний рецепт салату з грушею і хамоном за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт іншого дуже смачного салату з грушею під назвою "Прошутто".

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