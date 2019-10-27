Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Рецепт дивовижного салату з грушею і хамоном

186 Читати матеріал російською

Завжди доречно балувати себе і своїх близьких оригінальними стравами, зокрема, салатами з грушею.

FoodOboz пропонує приготувати салат з грушею і хамоном.

Відзначимо, що це блюдо досить незвичайне, але в той же час відрізняється приголомшливим смаком, презентабельно виглядає і може зайняти гідне місце на святковому столі.

Новини
Рецепт неймовірно смачних оладок з гарбуза

Для його приготування, крім груші і хамона, необхідно взяти ще трохи молочних продуктів, волоських горіхів, зелені і спеціальної заправки.

Сумарно доведеться витратити не більше 20-ти хвилин часу.

Дивіться повний список продуктів і детальний рецепт салату з грушею і хамоном за цим посиланням.

Рецепт дивовижного салату з грушею і хамоном

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт іншого дуже смачного салату з грушею під назвою "Прошутто".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы