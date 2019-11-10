Рецепт дивовижного салату з буряком

В такому звичайному корнеплоді як буряк міститься унікальна комбінація корисних речовин, тому страви з нього дуже корисні для здоров'я.

У вареному буряку, крім іншого, є білок, органічні кислоти, мінеральні солі, пектин, лізин, і ціла низка вітамінів.

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FoodOboz пропонує перевірений рецепт салату з вареного буряка, додаткові інгредієнти якого зроблять смак готової страви незвичайним.

Про те, як приготувати такий салат читайте в нашому детальному рецепті з відео за посиланням: Салат з буряком і чорносливом.

Салат з буряком і чорносливом

Раніше FoodOboz публікував рецепт приготування дуже смачного і незвичайного вінегрету в мультиварці.

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