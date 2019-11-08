Рецепт дивовижного блюда з капусти

Неймовірно простими, універсальними, смачними і різноманітними можуть бути страви з капусти.

FoodOboz пропонує урізноманітнити меню прекрасними капустяним шніцелями.

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Відзначається, що це блюдо є дійсно одним з найпростіших і смачних, - ним можна навіть замінити частину м'яса в раціоні, при цьому, для його приготування немає потреби навіть шинкувати капусту.

Пропонуємо просто поділити її на частини і обсмажити в паніровці. Це займе буквально півгодини часу.

Після смаження капуста стає зовсім іншою на смак, так що ваші близькі, безсумнівно, будуть приємно здивовані новою стравою.

Дивіться повний список продуктів і покроковий рецепт шніцеля з капусти за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт смачних картопляних зраз з капустою.

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