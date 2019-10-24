Рецепт дивовижно смачної страви з цвітної капусти

Ідеальними для прохолодної осені, ситними, смачними, але одночасно з тим легкими і поживними є овочеві запіканки.

FoodOboz пропонує вам рецепт запіканки з цвітною капустою.

Загальновідомий факт, що така капуста містить в собі безліч найрізноманітніших корисних вітамінів, мікроелементів і білків при мінімальній калорійності, що робить її відмінним вибором для всіх, хто стежить за своєю вагою.

Важливо вміти і правильно готувати цей вид капусти, - можна запікати її, обсмажувати в паніровці, варити.

Але одним з найбільш смачних і корисних способів приготування все ж залишається використання її в запіканці.

Повний список інгредієнтів, а також детальний рецепт приготування запіканки з цвітною капустою з фото можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дивовижно смачного салату з цвітної капусти.

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