Рецепт дивовижно смачного супу з помідорами

Дуже простий у приготуванні, смачний і корисний помідорний суп – ідеальна перша страва для обіду.

Цей суп вигадали в Китаї багато століть тому, і він до цього часу залишається найпопулярнішою гарячою стравою на обід. Наприклад, в Шанхаї немає сімей, в яких його не готують.

Рецепт за всю історію існування майже не змінився і дійшов до наших днів у первозданному вигляді.

Останнім часом китайська кухня стала завойовувати все більшу популярність в світі, і традиційний яєчно-томатний суп зіграв в цьому свою значущу роль.

Якщо ви не боїтеся нових смаків і готові поекспериментувати, FoodOboz знайшов для вас перевірений покроковий рецепт цієї страви.

Про те, як приготувати справжній яєчний суп з помідорами, читайте за цим посиланням.

Виглядає такий суп приголомшливо, а його смак вас приємно здивує.

Яєчний суп з помідорами

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