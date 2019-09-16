Рецепт дивовижно смачного супу з помідорами

Дуже простий у приготуванні, смачний і корисний помідорний суп – ідеальна перша страва для обіду.
Цей суп вигадали в Китаї багато століть тому, і він до цього часу залишається найпопулярнішою гарячою стравою на обід. Наприклад, в Шанхаї немає сімей, в яких його не готують.
Рецепт за всю історію існування майже не змінився і дійшов до наших днів у первозданному вигляді.
Останнім часом китайська кухня стала завойовувати все більшу популярність в світі, і традиційний яєчно-томатний суп зіграв в цьому свою значущу роль.
Якщо ви не боїтеся нових смаків і готові поекспериментувати, FoodOboz знайшов для вас перевірений покроковий рецепт цієї страви.
Про те, як приготувати справжній яєчний суп з помідорами, читайте за цим посиланням.
Виглядає такий суп приголомшливо, а його смак вас приємно здивує.
Яєчний суп з помідорами
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