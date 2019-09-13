Рецепт дивовижно смачного салату з цвітної капусти

Початок осені є відмінною порою, щоб урізноманітнити своє меню цікавими стравами з цвітної капусти, поки вона дуже смачна і дешева.

FoodOboz пропонує рецепт салату з цвітної капусти по-корейськи.

Багато хто звик куштувати корейські салати з моркви, грибів, звичайної або морської капусти, але є маса інших варіантів, які нітрохи не поступаються класичним.

Цвітна капуста по-корейськи зберігає максимальну кількість корисних речовин і мікроелементів, має мало калорій, і просто приголомшливий смак, особливо при приготуванні разом з морквою, солодким перцем і рядом спецій.

Повний список продуктів, покроковий рецепт з фото і секрети приготування смачного корейського салату з цвітної капусти дивіться за цим посиланням.

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