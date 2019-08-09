Рецепт дивовижно смачних котлет з баклажанів

Найсмачніші котлети виходять зовсім не з м'яса, як ми звикли вважати, а з баклажанів!

Це досить проста і при цьому неймовірно корисна страва виходить ще і дуже смачною.

Якщо ви ніколи не куштували таких котлет, то саме час виправити цю помилку, і приготувати баклажанові котлетки з детального і перевіреного рецепту з фото від Obozrevatel Smak.

Крім баклажанів для таких котлет знадобиться обсмажена до золотистої скоринки ріпчаста цибуля і ще кілька простих інгредієнтів.

Як приготувати надзвичайно смачні котлети з баклажанів читайте за цим посиланням.

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