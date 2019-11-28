Рецепт дивовижних сирників з курагою

Такий звичний десерт як сирники можна приготувати різними способами, але неймовірно смачними їх зробить додавання кураги.

Саме такі сирники, варто їх спробувати лише раз, стануть вашими улюбленими.

Ці ласощі можна подавати зі сметаною, згущеним молоком або просто присипавши цукровою пудрою – в будь-якому випадку смак буде неперевершеним!

FoodOboz нагадує, що для сирників варто вибирати не дуже жирний сир, тоді під час смаження сирне тісто не "попливе".

Про те, як приготувати ці ласощі, читайте в нашому рецепті з відео за посиланням: Сирники з курагою.

Сирники з курагою

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