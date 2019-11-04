Рецепт чудової запіканки з гарбуза

Холодні листопадові дні так і налаштовують урізноманітнити свій раціон яскравими і ситними стравами з гарбуза.

FoodOboz пропонує рецепт чудової гарбузової запіканки.

Відзначається, що гарбуз сама по собі повен вітамінів і клітковини, яких так не вистачає організму будь-якої людини напередодні холодної зими. До того ж він містить досить мало калорій, що допоможе не набрати зайві кілограми.

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Якщо ж додати до гарбуза сиру, апельсинової цедри і яєць, то вийде ніжне білкове блюдо, що радує око своїм сонячним кольором.

До того ж, щоб приготувати запіканку для всієї родини, потрібно всього близько години, і ви не пошкодуєте про витрачений на приготування часу.

Повний список інгредієнтів і покрокову інструкцію з приготування запіканки з гарбуза можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше FoodOboz публікував рецепт дуже смачних оладок з гарбуза і солодких гарбузових цукатів.

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